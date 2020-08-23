مخرج مباراة القمة يكشف لمصراوي سبب أزمة السلام الوطني قبل المباراة



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف هشام عبد الودود، مخرج مباراة القمة ١٢٠ كواليس الجدل الدائر حول مشكلة عدم ظهور فريق الزمالك على الشاشة أثناء عرض السلام الوطني قبل بداية المباراة.

وقال عبد الودود في تصريحات خاصة لمصراوي: "رسمت سيناريو قبل المباراة لإخراج السلام الوطني بحيث نستعرض لاعبي الفريقين فريقا تلو الآخر، ولم نكن قد حددنا بمن سنبدأ".

وأضاف عبد الودود: "بعد بدء السلام الوطني اتجهت الكاميرات لفريق الأهلي، وقبل انتهاء لاعبي الأهلي، استعددنا للتوجه للاعبي الزمالك، لكننا فوجئنا بانتهاء السلام الوطني".

وتابع مخرج مباراة القمة: "هذه الجزئية ضايقتني للغاية طوال المباراة لأنه كان خطأً غير مقصود، فللأسف السلام الوطني اليوم كانت مدته أقصر من اللازم".

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وعنكواليس إخراج المباراة؛ قال "عبد الودود": "اعتدنا في المباريات الكبرى سواء أهلي وزمالك أو مباريات أفريقيا، أن يخصص التليفزيون إمكانيات أعلى، حيث كان البث اليوم بـ ١٢ كاميرا ووحدتي HD، بما أعطى فرصة أكبر للخروج بأفضل صورة ممكنة، على عكس المباريات العادية يتم إخراجها بـ ٥ كاميرات فقط".

وكتب الزمالك الخسارة الأولى لغريمه الأهلي بعد الفوز بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي أقيم على ملعب "استاد القاهرة" ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

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