البرازيل تسجل 50 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (د ب أ):
قالت وزارة الصحة في البرازيل في وقت متأخر مساء السبت إن البلاد سجلت 50 ألفا و32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، يصل بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البرازيل إلى ثلاثة ملايين و582 ألفا و362 حالة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في عموم البلاد وصل حتى مساء السبت إلى 114 ألفا و250 وفاة، منها 892 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وتعد ولاية "ساو باولو" البؤرة الساخنة لتفشي الفيروس في البلاد، بنحو 749 ألفا و244 حالة إصابة، و28 ألفا و392 وفاة.
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