كورونا عربيًا.. 4 دول بلا إصابات بينهم دولة خليجية

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و176 ألفًا و642 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 21 ألفًا و 649 حالة.

ولم تسجل كل من عمان والسودان وجيبوتي وجزر القمر حالات مؤكدة اليوم.