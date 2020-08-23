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إصابة عراقيين بانفجار في ذي قار

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أصيب عراقيان بانفجار عبوة ناسفة داخل ساحة التظاهرات بمحافظة ذي قار جنوب العراق، وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن العبوة الناسفة انفجرت بدراجة نارية مركونة خلف أحد الخيم داخل ساحة الحبوبي مساء أمس، مما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح خفيفة.

من جانبه وجه محافظ ذي قار الشرطة بالتحقيق الفوري في هذا الحادث، ونشر المزيد من عناصرها في محيط الساحة المذكورة، داعيًا المتظاهرين عمومًا إلى الإبلاغ عن الحالات المشبوهة.


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