تحطم طائرة شحن في جنوب السودان

تحطمت طائرة شحن، صباح أمس، بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان، وقال كور كوال أجيو، المدير العام لمطار جوبا، في تصريح لراديو تمازج، إن طائرة شحن تحطمت في حي ريفيريندم (الاستفتاء) بعد دقائق من إقلاعها من المطار. وكشف كوال النقاب عن أن طائرة الشحن كانت متجهة إلى مدينتي واو وأويل وعلى متنها عدد من الركاب.

وهرع فريق من المطار إلى مكان الحادث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الضحايا.