3 ملايين يواجهون خطر المجاعة في بوركينا فاسو

حذّرت وكالتان أمميّتان من أنّ أكثر من ثلاثة ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة في بوركينا فاسو التي تعاني من الجفاف وتشهد أعمال عنف.

وقال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في بيان مشترك إنّ عدد الأشخاص المهدّدين بانعدام الأمن الغذائي ارتفع بأكثر من 50 بالمئة منذ مارس، حيث أدّت جائحة (كوفيد19) إلى تفاقم أزمات أخرى في البلاد.

وقالت الوكالتان الأمميّتان «تشير التقديرات إلى أن حوالي 3.3 ملايين شخص يواجهون تدهوراً حادّاً في الأمن الغذائي خلال الأشهر العجاف الحالية التي تسبق موسم الحصاد في سبتمبر».

ويقدّر برنامج الأغذية أنّ هناك حاجة ماسّة إلى 51 مليون دولار (43 مليون يورو) للاستجابة لاحتياجات البلاد المتزايدة.

وتعاني منطقة الساحل في بوركينا فاسو من جفاف متواصل منذ عدة سنوات.

وإضافة إلى مكافحتها تمرّداً جهادياً منذ عام 2015، تعاني بوركينا فاسو من أعمال عنف عرقي وطائفي أدّت إلى مزيد من إراقة الدماء واستنزاف الموارد الضئيلة للبلاد.