ترامب يتهم هيئة الدواء و"الدولة العميقة" بتأخير إعلان لقاح كورونا لأغراض انتخابية

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت 22 أغسطس/آب 2020، ما أسماها "الدولة العميقة" وهيئة الدواء في البلاد بـ"تعمد تاخير إعلان الوصول إلى لقاء فعال ضد فيروس كورونا المستجد، إلى غاية نهاية الانتخابات القادمة، وذلك في إشارة إلى رغبتهم في الإضرار بسمعته قبل الاستحقاقات الرئاسية، المزمع إقامتها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي، قد تعهد، خلال خطاب سابق له في إحدى الولايات الأمريكية، بالإعلان عن الوصول للقاح فاعل وآمن ضد الفيروس قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي سينافس فيها خصمه الديمقراطي جو بايدن.

ترامب، كتب تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها: "إن الدولة العميقة، أو مهما يكن في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يجعل من الصعب جداً على شركات الأدوية الحصول على أشخاص لاختبار اللقاحات والعلاجات".

وأضاف: "من الواضح أنهم يأملون في تأخير إنتاج اللقاح إلى ما بعد 3 نوفمبر (الانتخابات الرئاسية)".

والخميس 6 أغسطس/آب 2020، قال دونالد ترامب إنه من الممكن أن يتوفر لقاح لفيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، في توقع أكثر تفاؤلاً بكثير من التوقيت الذي يراه خبراء الصحة في البيت الأبيض.

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وعندما سُئل في برنامج بإذاعة جيرالدو ريفيرا عن الموعد الذي قد يتوفر فيه لقاح للفيروس، قال ترامب "في وقت أقرب من نهاية العام، يمكن أن يكون أقرب بكثير".

ورداً على سؤال يقول "أقرب من الثالث من نوفمبر؟"، قال ترامب "أعتقد في بعض الحالات، نعم يمكن قبله، لكن في حدود ذلك الوقت".

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت أكبر حصيلة إصابات ووفيات بفيروس كورونا في العالم، حيث توفي في البلاد أكثر من 174 ألف شخص، بينما سجلت المكسيك ثالث أكبر حصيلة وفيات، وصلت إلى أكثر من 59 ألف شخص.

وعالمياً، أصاب كورونا، حتى فجر السبت، أكثر من 23 مليوناً و106 آلاف شخص، توفي منهم أكثر من 802 ألف، وتعافى أكثر من 15 مليوناً و701 ألف، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

المصدر: وكالات