كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا.. أمريكا تسجل أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، في بيان له اليوم السبت، تسجيل 46،754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المراكز الأمريكية فى بيان اليوم السبت: إن مجموع حالات الإصابة بالفيروس فى الولايات المتحدة بلغ 5،598،547 حالة.

وأضافت: أنه تم تسجيل 1،155 وفاة جديدة بالفيروس التاجى خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 174،645 حالة .

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 23,285 مليون إصابة، بينهم أكثر من 806 ألف حالة وفاة، وأكثر من 15,825 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.