حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية جنوب لبنان وتل أبيب تقر

أعلن “حزب الله” اللبناني مساء اليوم السبت، أن قواته أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبي لبنان.

وأكد الحزب في بيان نقلته قناة المنارة التابعة له، أن “المقاومة الإسلامية أسقطت عصر اليوم السبت طائرة إسرائيلية مسيّرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب، وقد باتت الطائرة في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية” حسب البيان

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بسقوط الطائرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.