أعلن “حزب الله” اللبناني مساء اليوم السبت، أن قواته أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة جنوبي لبنان.
وأكد الحزب في بيان نقلته قناة المنارة التابعة له، أن “المقاومة الإسلامية أسقطت عصر اليوم السبت طائرة إسرائيلية مسيّرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب، وقد باتت الطائرة في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية” حسب البيان
وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل بسقوط الطائرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد أكد مؤخرا أهم تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة هو وجود الكيان الغاصب المحتل وهو ما يعود لأكثر من 70 سنة.
وقال “نصر الله”، في كلمة له في الليلة الأولى من ليالي عاشوراء، إن “البلاء الحقيقي في منطقتنا وجود إسرائيل، مؤكدا أنه “إذا كنت تريد أن تواجه هذا العدو أو تتعاطى مع الكيان يجب أن يكون لك معرفة بتاريخ فلسطين وأرض فلسطين”.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية جنوب لبنان وتل أبيب تقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.