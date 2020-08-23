شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 89 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 12 حالة وفاة، وتعافي 800 شخصاً ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالةً. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي العدد للمصابين بالفيروس الذي سجل في مصر بلغ 97237 حالةً ضمنهم 65118 حالة شُفيت، و 5243 حالة وفاة.

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