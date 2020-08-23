شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حريق هائل يلتهم مكتب المدعي العام الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل
ونقل موقع " ديتيك دوت كوم الإخبارى " الإندونيسى عن المتحدث باسم مكتب المدعى العام الإندونيسى هارى سيتيونو قوله إن الحريق اندلع في الدور السادس من مبنى المدعى العام ثم امتد للدور الثالث كما احترقت بعض الأشجار المحيطة بالمبنى.
وأضاف المتحدث أن مكتب مساعد المدعى العام للاستخبارات وإدارة الموارد البشرية تعرض لأضرار جسيمة خلال الحريق، مشيرا إلى أنه توجد نسخا احتياطية من البيانات والوثائق الخاصة بالتوظيف والموارد البشرية .
وشاركت في إخماد الحريق الذي بدأ في الساعة العاشرة وعشر دقائق من مساء أمس السبت 23 عربة إطفاء و120 من رجال الإطفاء.
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