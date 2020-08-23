آبي أحمد في السودان خلال أيام لبحث ملف سد النهضة والقضايا الأمنية

كشفت مصادر لـ"الخليج 365"، الأحد، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السودان خلال هذا الأسبوع، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف سد النهضة.



وقال مصدر إن "رئيس الوزراء الإثيوبي سيعقد محادثات خلال الزيارة مع رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك".

وأضاف أن "رئيس الوزراء أبلغهم رسميا برغبته في زيارة الخرطوم خلال اتصال هاتفي على رأس وفد رفيع المستوي لعقد محادثات مع مسؤولين بالبلاد.

وكانت متابعات ”الخليج 365” أفادت بأنه كان متوقع وصول رئيس الوزراء آبي أحمد، الأربعاء الماضي، إلى الخرطوم لكن ظروف حالت ذلك.

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وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد استبعد، في وقت سابق، اندلاع نزاع حدودي مع السودان.

وأشار إلى أن بلاده تحمل الجميل الذي يقدمه السودان وشعبه على مر التاريخ، خاصة في أوقات الحرب الداخلية التي لجأ خلالها عدد كبير من الشعب الإثيوبي إلى السودان الذي كان خير ملجأ له.

وأكد أن السودان هو الملجأ للشعب الإثيوبي، وشعب السودان شعب شقيق وصديق وأصحاب فضل.

ولفت إلى أنه أجرى مناقشات مع الحكومة السودانية حول الأحداث الأخيرة، وتلقى مطالب مشروعة من الجانب السوداني سيتم حلها عبر الحوار والتفاهم المشترك.