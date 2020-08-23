شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باستمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية للوصول لـ"صفر كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمود حمدى أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المحددة للحماية من فيروس كورونا، الذى تعانى منه معظم دول العالم، مشددا على أن الالتزام بالتدابير الاحترازية واستخدام أدوات الوقاية هو خير ضمان لاستمرار انخفاض معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وحماية المواطنين.

وقال عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن مصر تسير في الطريق الصحيح لمواجهة فيروس كورونا والقضاء والانتصار عليه، بفضل جهود الدولة المصرية وتعاون وتكاتف كافة مؤسسات الدولة لمواجهة الفيروس وحماية ووقاية المواطنين منه، والأمر الآن يتطلب تكاتف وتعاون المواطنين وعدم التراجع عن الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة واستخدام المطهرات والكحول، والالتزام بالتباعد والمسافة الآمنة.

وتابع النائب أبو الخيرقائلا : "ليس معنى انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا أنه تم القضاء عليه، ولكن ذلك يتطلب استمرار الالتزام، لأنه في هذه الحالة ستصبح مصر قريبا خالية من فيروس كورونا، وستعلن أننا وصلنا لصفر إصابات، شريطة الالتزام".

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وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة، وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.