بسبب تداعيات “كورونا”.. وزارة التربية الوطنية “تؤجل” الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا إلى موعد لاحق نظرا للوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا حاليا، والتي تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات الإيجابية وفي عدد الأشخاص في وضعية حرجة وعدد الوفيات.

وكشفت الوزارة، من خلال بلاغ لها، أنه في سياق التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي “وباء كورونا” (كوفيد 19) وفي إطار مقاربة استباقية، بلورت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مخططا متكاملا لتدبير الموسم الدراسي 2021 – 2020، يتم تنزيله وفق تطور الحالة الوبائية ببلادنا، والتي ارتأت من خلال تاجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا.

ودعت الوزارة الأطر التربوية والإدارية والأسر والشركاء الاجتماعيين وجميع فعاليات المجتمع إلى الانخراط بشكل فعال في جميع الإجراءات التي سيتم اتخاذها وذلك من أجل إنجاح تنزيلها وضمان حق كافة المتعلمين في التحصيل الدراسي.