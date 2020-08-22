حزب الله يعلن إسقاط مُسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن حزب الله اللبناني، مساء السبت، إسقاط طائرة إسرائيلية مُسيرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب، جنوبي لبنان.
وذكر حزب الله أن عملية إسقاط المُسيرة الإسرائيلية وقعت عصر السبت، وأضاف أن "الطائرة باتت في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية".
وسارع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الإعلام العربي بالرد على بيان حزب الله، مدعيا أن الطائرة "سقطت"، وأنه "لا يوجد مخاوف من تسرب معلومات".
وجاء في بيان الاحتلال أنه "في وقت سابق اليوم (السبت) وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان، سقطت طائرة مُسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".
وخلال الأشهر الماضية، تصاعد التوتر على المناطق الحدودية جنوب لبنان، من جراء تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ما دفع الأمم المتحدة إلى دعوة الجانبين لـ"ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
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