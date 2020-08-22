رئيس مجلس قبائل ليبيا: السلام لن يتحقق إلا بخروج "المستعمر التركي"

السبت 22 أغسطس 2020

أرشيفية

أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الدكتور محمد المصباحي، أن السلام لن يتحقق في بلاده إلا بـ“خروج المستعمر التركي بشكل كامل“، والذي مازالت طائراته المسيرة موجودة حتى الآن.

وأضاف المصباحي، في تصريحات تلفزيونية، أن ”الليبيين لم يعرفوا قوة مصر والفيتو الخاص بها، إلا بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم تعدي خط (سرت – الجفرة)، وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر بوقف إطلاق النيران“، متابعا: ”نطالب باستمرار الدور المصري، ولابد من خروج المرتزقة الذين مازالوا على أراضينا“.

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وأضاف ”نحن نريد اجتماعا يضم كل الأطراف الليبية، ونريد حوارا ليبيا- ليبيا“.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، قد أعلنا بشكل متزامن، أمس الجمعة، وقفا شاملا لإطلاق النار، في كافة الأراضي الليبية.

ووجه عقيلة صالح، في بيان نشرته البعثة الأممية في ليبيا، بوقف إطلاق النار وكافة العمليات القتالية.

وأضاف صالح أن ”وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات أجنبية في ليبيا، وينتهي بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات“.