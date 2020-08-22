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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل لبنان

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سعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له داخل لبنان والان مع التفاصيل

السبت 22 أغسطس 2020

أرشيفية

قال الجيش الإسرائيلي السبت إن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان أثناء ”نشاط عملياتي“ على طول الحدود في وقت سابق من أمس.

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وقال الجيش في بيان ”لا يوجد خطر من تسرب معلومات“.

ولم يقدم الجيش تفاصيل

في المقابل، قالت جماعة حزب الله اللبنانية السبت إنها أسقطت طائرة إسرائيلية مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد في وقت سابق أمس.

وأضافت الجماعة المدعومة من إيران في بيان أن الطائرة جرى إسقاطها قرب بلدة عيتا الشعب الحدودية وهي الآن في حيازة الجماعة.

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