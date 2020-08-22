المري: حركة مطارات دبي تعود إلى سابق عهدها مع نهاية 2020

السبت 22 أغسطس 2020

أكد اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن حركة المسافرين عبر مطارات دبي في ازدياد مستمر وتشهد ارتفاعاً يومياً بنسبة 5% في أعداد المسافرين القادمين إلى دبي، قائلاً: إن المؤشرات الحالية تشير إلى قرب عودة حركة الطيران عبر مطارات دبي إلى سابق عهدها مع نهاية العام الجاري، ونعمل مع كافة الجهات في مطارات دبي لرفع هذه النسب المبشرة بإذن الله.



جاء ذلك خلال رده على أسئلة الإعلاميين والجمهور الموجهة للمسؤولين في حكومة دبي ضمن مبادرةAskDXBOfficial#، التي أعلن عن إطلاقها المكتب الإعلامي لحكومة دبي في إطار استراتيجيته ورسالته الرامية إلى توطيد صلات التعاون والتواصل المباشر بين المقيمين والمسؤولين في الجهات الحكومية، وتهدف المبادرة إلى طرح مناقشات تفاعلية والإجابة على الأسئلة التي يطرحها الجمهور حول تحديات المرحلة المرتبطة بتداعيات كوفيد – 19، وخلق مرجع موثوق للإجابة على استفسارات الجمهور بما لا يدع مجالاً للشك أو لنشر الشائعات حول القوانين والإجراءات التنظيمية الجديدة التي تعلن عنها دبي للمقيمين، وبما يمنح الإعلام القدرة على القيام بدوره الذي لا غنى عنه كشريك فاعل ومؤثّر في أوقات الأزمات.

تواصل إيجابي

وأجاب المري على سؤال وجّه له من أحد المقيمين في دبي حول الإجراءات المرتبطة بالمقيمين الخليجيين الذين يحاولون العودة إلى الدولة، فأوضح أنه لا مانع من عودة المقيمين الخليجيين إلى الدولة في حال كانت هناك رحلات مجدولة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومطارات الإمارات شرط اتباع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها. وحول الغرامات المترتبة على الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم وتحتم عليهم البقاء في الإمارات بسبب توقف حركة الطيران في دولهم، أوضح أن قسم الحالات الإنسانية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مختص بمعالجة هذه الحالات وهو يتعامل مع كل حالة بشكل فردي وعلى أساس إنساني، وبناء عليه يتم تقديم التسهيلات المطلوبة لهذه الفئة إلى حين عودتهم لبلدانهم، وعودتهم مرة أخرى إلى الدولة متى ما تم استدعاؤهم من قبل جهات عملهم السابقة أو جهات عمل أخرى.

ورداً على استفسار من أحد المقيمين يتساءل حول مدى إمكانية الحاصلين على تصريح العودة لدبي من الدخول إلى الدولة عبر مطار أبوظبي أو الشارقة، قال المري: إن المقيمين في دبي يحصلون بموجب التصريح المعطى لهم على كافة التسهيلات المطلوبة للدخول إلى دبي من كافة مطارات الدولة. وفي سؤال آخر حول إمكانية تجديد إقامة شخص تجاوز الستين عاماً، قال: إن إعطاء أو تجديد الإقامة لشخص تجاوز الستين عاماً يعتمد على صحته ولياقته الجسدية، وأيضاً مدى أهليته لمجال العمل في حال رغبته بالحصول على تصريح عمل، مؤكداً أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لا تمانع من حصول أي شخص تجاوز الستين عاماً على الإقامة في حال استيفائه الشروط المطلوبة.

وفي سؤال آخر حول إمكانية السماح لحامل الإقامة منتهية الصلاحية والتي تم تمديدها تلقائياً حتى نهاية العام، بمغادرة الدولة والعودة بنفس الإقامة، أجاب المري أن الأشخاص المنتهية إقاماتهم والمتواجدين داخل الدولة لا يحق لهم السفر إلا بعد تثبيت الإقامات الجديدة، وهذا الإجراء هو شرط أساسي لتمكنهم من العودة مرة ثانية للإمارات. كما أكد اللواء المري، أن عودة الأشخاص الذين لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول ولكنهم متواجدون خارج الدولة منذ أكثر من 6 أشهر، مرتبط بوضع الدولة القادم منها، وفي حال كانت مطاراتها مفتوحة باتجاه الإمارات، فلا مانع من عودته بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة، ومن أهمها إجراء فحص مسبق لكوفيد - 19 والدخول للموقع الرسمي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للتقدم والحصول على تصريح العودة المسبق والدخول إلى مطارات دبي.

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شروط

وعن الشروط والمعايير المحددة للموافقة على تصريح العودة للمقيمين، ومدى صحة الأنباء التي تحدثت عن إعطاء الموافقة لمهن أو وظائف معينة دون أخرى، أكد المري أن جميع المقيمين مؤهلون للعودة إلى الدولة، ولكن هناك بعض المقيمين المكفولين على شركات ومؤسسات تجارية، ومتى ما قرر الشخص صاحب هذه الوظيفة أو المهنة العودة إلى الإمارات، يتوجب على الشركة التقدم بطلب عودة المكفولين من قبلها. مؤكداً أن عدداً كبيراً من الشركات تقدمت بالفعل بمثل هذه الطلبات وتمت الموافقة عليها، وهؤلاء الموظفون يتواجدون في الوقت الحالي على رأس أعمالهم.

كما أجاب المري على سؤال لأحد الإعلاميين حول مدى إمكانية حدوث رفض طلب أحد أفراد الأسرة للعودة، والإجراءات الواجب على الأسرة اتباعها في هذه الحالة، حيث أكد أن الأسر الراغبة بالعودة إلى دبي لا تحتاج سوى إلى تصريح واحد يشمل كافة أفراد العائلة من الأب والأم والأبناء والفئات المساعدة المرافقة لها، لافتاً إلى أن سبب عدم حصول بعض أفراد العائلة الواحدة على موافقة العودة، قد يكون مرتبطاً بخلل في إدخال البيانات بشكل صحيح. موضحاً في ذات السياق أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تتعامل مع الفئات المساعدة كجزء من العائلة في حال عودتها مع العائلة، أما في حال كانت هذه الفئة موجودة في بلدها الأم وترغب بالعودة بشكل منفصل عن العائلة إلى دولة الإمارات فيتوجب على رب العمل تقديم طلب بعودة هذه الفئة للعمل لديه مرة ثانية.

كما أجاب على سؤال وجه له من أحد المقيمين المتواجدين خارج دولة الإمارات، متسائلاً حول الحلول المقدمة للأشخاص الذين سبق لهم أن حصلوا على تصريح العودة إلى دبي ولكنهم لم يتمكنوا من مغادرة الدولة التي يتواجد فيها بسبب إغلاق المطار، موضحاً بأنه على المسافر إعادة تقديم الطلب مرة أخرى متى تم إعادة فتح المطار في الدولة أو المدينة التي يتواجد فيها، وأكد أن هذه الحالات الاستثنائية ستحصل على الموافقة الفورية، بموجب حصولها سابقاً على التصريح المطلوب.

وحول التأشيرات السياحية التي تم إصدارها قبل أزمة كوفيد - 19، أوضح أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تنسق بشكل مستمر مع جميع الشركات السياحية لتقديم التسهيلات المطلوبة وإيجاد الحلول المثلى للحاصلين على التأشيرات السياحية سواء التي تم إصدارها قبل الجائحة أو مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن الخيارات تشمل عودة الحاصلين على التأشيرات في رحلات لاحقة أو حجز برامج سياحية أخرى، وأكد أن انتظار هذه الفئة لن يطول كثيراً بإذن الله تعالى، وذلك بحكم المؤشرات القوية لعودة النشاط السياحي إلى دبي وتحرك أعداد الأفواج السياحية القادمة إلى دبي قبل نهاية العام.

وأكدت علياء الذيب، مديرة الاتصال الاستراتيجي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن مبادرةAskDXBOfficial# تهدف لتعزيز الشفافية، وصناعة قنوات متجددة للتواصل بين مؤسسات حكومة دبي والجمهور، وتعزيز الثقة ومد جسور الحوار بين المقيمين والمسؤولين، موضحة أن الاتصال الحكومي يمثل جزءاً رئيساً من استراتيجية المكتب الإعلامي لحكومة دبي وأحد مكوناته الهامة، كونه قناة رئيسة من قنوات التواصل بين الجمهور بمختلف شرائحه وبين الجهات الحكومية ومسؤوليها، وأشارت الذيب، انه بالإمكان متابعة كافة الأسئلة والأجوبة المطروحة ضمن مبادرة AskDXBOfficial# عبر الحسابات الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعت الراغبين بالاستفسار عن القرارات التنظيمية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بإجراءات السفر والإقامة وغيرها من الإجراءات الاحترازية المرتبطة بتداعيات كوفيد - 19، إلى طرح استفساراتهم على الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على «تويتر» تحت وسمAskDXBOfficial#، ليتم ايصالها إلى المعنيين والإجابة عليها من قبل المسؤولين في الجهات الحكومية بدبي.