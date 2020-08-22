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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أكثر من 800 ألف شخص بكورونا و23 مليون إصابة حول العالم والان مع التفاصيل
السبت 22 أغسطس 2020
أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة أكثر من 800 ألف شخص في العالم منذ اكتشافه في الصين، في ديسمبر، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية السبت.
وفي المجمل، سُجّلت 800,004 وفيات في العالم من أصل 23,003,079 إصابة معلنة.
وتعتبر منطقتي أمريكا اللاتينية والكاريبي الأكثر تضررًا بالفيروس، بتسجيلها 254,897 وفاة، وقد سُجلت أكثر من نصف الوفيات جراء المرض في العالم في 4 دول هي الولايات المتحدة (175,416) والبرازيل (113,358) والمكسيك (59,610) والهند (55,794).
ويواصل عدد مصابي فيروس كورونا المستجد إصابة المزيد من الأشخاص في العالم، وسط غياب لدواء ناجع، فيما أعلنت روسيا، مؤخرًا، تسجيل أول لقاح ضد العدوى، لكن الإعلان قوبل بتشكيك واسع من دول وهيئات علمية غربية.
وتعرض اللقاح الروسي للانتقاد، لأنه لم يجتز المراحل الثلاث للتجارب السريرية، واكتفى بعينة محدودة من المتطوعين، وهو أمرٌ غير كاف في مجال اللقاحات؛ لأن هذه الأخيرة تستوجب حذرًا كبيرًا؛ لأن مئات الملايين من البشر سيأخذون جرعة منها.
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