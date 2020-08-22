مليشيات الحوثي تختطف 13 شخصا من أبناء قرية شرياف بمحافظة البيضاء

السبت 22 أغسطس 2020

اختطفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً ، اليوم، 13 شخصاً من أبناء قرية شرياف بمديرية القريشية محافظة البيضاء ونقلتهم إلى جهة مجهولة.



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وأوضح مصدر محلي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ،أن المليشيات الانقلابية اختطفت كلا من صالح محمد ناصر الصيعمي ومراد محمد علي الصيعمي وحسين عبدالله مقبل الصيعمي وسلطان سالم حسن الصيعمي وشاجع علي ناصر الصيعمي ومبارك علي ناصر الصيعمي ومحمد عبدالله علي الصيعمي ومبارك حسن عبدالله الصيعمي وعباس علي بن علي الصيعمي واحمد مبارك حسن الصيعمي وسالم حسن صالح الصيعمي وحميد علي ناصر الصيعمي ونقلتهم جميعاً إلى جهة مجهولة.

واشار المصدر ،الى أن المليشيات الانقلابية كثفث خلال الاشهر الاخيرة من جرائمها وانتهاكاتها الانقلابية بحق أبناء قرية شرياف والقرى المجاورة لها من خلال عمليات الاقتحام للقرى والمنازل واعتقال المواطنين واستهداف المدنيين وقصف منازلهم بقذائف الهاون والاسلحة الرشاشة متسببة بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.