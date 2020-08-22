شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بومبيو يزور إسرائيل والإمارات هذا الأسبوع لبحث قضايا السلام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:33 مساءً, 22 أغسطس 2020 م المناطق - وكالات قال مصدر مطلع لوكالة «رويترز» إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيزور إسرائيل يوم الاثنين ثم يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء لبحث اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته، أن جدول أعمال زيارة بومبيو يتضمن أيضا بحث التحديات الأمنية التي تمثلها إيران والصين في المنطقة.

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