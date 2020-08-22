شكرا لقرائتكم خبر عن وفاتان و424 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية، 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ الحالات المصابة فيها 66,617 حالةً. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 372 حالةً.

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