شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تسجل 264 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 8381 حالةً. وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان اليوم، أنه سُجلت حالتا وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 240 حالةً.

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