أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت، أن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في لبنان في وقت سابق اليوم.

وأفاد الجيش في بيان: "في وقت سابق من اليوم وخلال عملية للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش على الأراضي اللبنانية". وصرح الناطق باسم الجيش بأنه لا توجد خشية من تسرب للمعلومات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط طائرة إسرائيلية في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.