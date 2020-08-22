تنشر الخليج 365، جدولاً بالمناطق التي سجلت أعلى إصابات كورونا في الكرخ ببغداد. وجاءت مناطق الحرية اولاً والدورة ثانياً والشعلة ثالثاً، وفق الجدول ادناه:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالجدول.. المناطق التي سجلت اعلى اصابات كورونا في الكرخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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