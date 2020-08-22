دورة النجف تفرز خامات تدريبية وتحكيمية بمستقبل واعد في رياضة الجودو

وحاضر الخبير الفني طارق حسن الربيعي والمدربين الدوليين موسى حسين وعلي عبد الكريم في الدورة وايضا والخبير الحكم الدولي كاظم جبار.

واكد عضو الاتحاد المركزي للعبة علي نظار شريف في بيان على "اهمية هذه الدورتين والتي اتت بعد توقف نشاطات الاتحاد بسبب جائه كورونا".



واكد ايضا على "نجاح الدورتين بشكل رائع وظهور خامات تدريبية وتحكيمية لها مستقبل في رياضة الجودو".