2020-08-22 | 23:07
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اختتمت في محافظة النجف الاشرف، دورتين تحكيمية وتدريبية برياضة الجودو والتي اقامها الاتحاد الفرعي في النجف وباشراف مباشر من الاتحاد المركزي للجودو.
وحاضر الخبير الفني طارق حسن الربيعي والمدربين الدوليين موسى حسين وعلي عبد الكريم في الدورة وايضا والخبير الحكم الدولي كاظم جبار.
واكد عضو الاتحاد المركزي للعبة علي نظار شريف في بيان على "اهمية هذه الدورتين والتي اتت بعد توقف نشاطات الاتحاد بسبب جائه كورونا".
واكد ايضا على "نجاح الدورتين بشكل رائع وظهور خامات تدريبية وتحكيمية لها مستقبل في رياضة الجودو".
واكد عضو الاتحاد المركزي للعبة علي نظار شريف في بيان على "اهمية هذه الدورتين والتي اتت بعد توقف نشاطات الاتحاد بسبب جائه كورونا".
واكد ايضا على "نجاح الدورتين بشكل رائع وظهور خامات تدريبية وتحكيمية لها مستقبل في رياضة الجودو".
كانت هذه تفاصيل خبر دورة النجف تفرز خامات تدريبية وتحكيمية بمستقبل واعد في رياضة الجودو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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