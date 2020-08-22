سقوط قذيفتي هاون في مركز خانقين

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "عصابات داعش الارهابية قامت باطلاق قذيفتي هاون جهة شمال قضاء خانقين وسقطتا على مركز القضاء دون حدوث اي اضرار تذكر".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".