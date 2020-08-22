المالكي يؤكد للحلبوسي أهمية استئناف مجلس النواب عقد جلساته

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، على أهمية استئناف مجلس النواب عقد جلساته.
واضاف ان "الجانبين اكدا على ضرورة ان تمارس الحكومة دورها في بسط الامن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة في عموم البلاد وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات".
وأشار المالكي إلى "أهمية استئناف مجلس النواب عقد جلساته وحث القوى البرلمانية إلى النظر في التشريعات التي تمس مصلحة المواطن"، مشددا على ضرورة "الإسراع في حسم قانون الانتخابات بما يخدم مستقبل العملية السياسية وطموح الشعب العراقي في تشكيل حكومة ومجلس نواب منتخب منسجم وقادر على تلبية مطالب الناس".
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