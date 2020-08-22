المالكي يؤكد للحلبوسي أهمية استئناف مجلس النواب عقد جلساته

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه مساء اليوم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الأوضاع السياسية والامنية ، والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المبكرة".

واضاف ان "الجانبين اكدا على ضرورة ان تمارس الحكومة دورها في بسط الامن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة في عموم البلاد وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات".

وأشار المالكي إلى "أهمية استئناف مجلس النواب عقد جلساته وحث القوى البرلمانية إلى النظر في التشريعات التي تمس مصلحة المواطن"، مشددا على ضرورة "الإسراع في حسم قانون الانتخابات بما يخدم مستقبل العملية السياسية وطموح الشعب العراقي في تشكيل حكومة ومجلس نواب منتخب منسجم وقادر على تلبية مطالب الناس".

