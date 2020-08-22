عمليات بغداد تعلن نتائج عملية الشهيد العميد الركن علي الخزرجي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن نتائج عملية الشهيد العميد الركن علي الخزرجي.
واضافت القيادة ان "العملية جاءت بعد جهد استخباري كبير لفترة تجاوزت ٦٠ يوما لمتابعة الخلايا والمجاميع الارهابية في شمال بغداد ومنطقة الطارمية وبعض المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ استهداف الشهيد علي الخزرجي امر لواء ٥٩ والضباط والمراتب الآخرين من قبل استخبارات قيادة عمليات بغداد بالتعاون مع اهالي الطارمية".
واشارت الى ان "القوة التي توجهت الى المكان بعد تنفيذ الضربة من الفرقة السادسة وعناصر الاستخبارات لتفتيش المكان عثرت على ١٢ موبايل خاص بالارهابيين يجري التعامل معها وتجهيزات عسكرية مختلفة بالاضافة الى احزمة ناسفة وبقايا لمنظومة كاميرات حديثة مربوطة مع الهواتف".
وتابعت ان "العمل الاستخباري مستمر لمتابعة باقي الخلايا الارهابية لينالوا جزاءهم العادل".
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