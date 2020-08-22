استثمار بغداد: تصريحات النائب الفيلي عارية عن الصحة وطاردة للاستثمار

واضاف ان "الهيئة لم تكلف الدولة سوى الرواتب وموازنة سنوية لاتتجاوز ال 730 مليون دينار عراقي فقط، وحققت العديد من المشاريع الاستثمارية في بغداد العامل منها بحدود 200 مشروع في قطاعات مختلفة ووفرت اكثر من مائة الف فرصة عمل للعراقيين وحققت ايرادات تصل الى اكثر من 30 مليار سنوياً يعود الى الجهات المالكة والخزينة العامة وتكاد تكون الدائرة الوحيدة بالعراق التي تنتج اكثر مما تأكل بعكس العديد من الدوائر".
وتابع ان "المنصف يشاهد المشاريع العاملة في كل بغداد رغم كل الظروف والتحديات"، لافتا الى ان "الهيئة تعمل على دعم كل المستثمرين وتسهيل اجراءاتهم وفق القانون حال حصول الموافقات من الجهات المالكة والتخطيطية".
وبين الزاملي ان "تصريحات النائب تعد طاردة للاستثمار وتشكيك المستثمرين في البيئة الاستثمارية عكس ما مكلف به من تقديم الدعم للاستثمار وتشغيل العاطلين عن العمل والقصد منها التشهير والتسقيط بغير وجه حق وزعزعت الثقة بالقطاع الخاص العامل"، معتبرا ان " ماورد في تصريحاته حول مشروعين حاصلين على كافة الموافقات من الجهات التخطيطية والمالكة والمبالغ في دراسة الجدوى المقدمة هي من اموال المستثمر الخاصة وليس من المال العام".
ولفت الزاملي الى ان "النائب يحاول ايهام الناس بأنها مال عام ولغايات معروفه وليس تصريحات مهنية مبنية على علم ودراية"، موضحا انه "كان الاولى به الاستفسار عن ماتحدث به من الهيئة والاطلاع على الاوليات والحقائق قبل التحدث بما لايلق به كنائب ممثل عن الشعب ولايصح عقلاً وعرفاً وقانونا".
وشدد انه "سيتم توضيح الحقائق لاحقاً في الدوام الرسمي بالدليل القاطع الذي لالبس فيه".
واعلن عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي عن مخالفات إستثمارية بقيمة اربعة مليارات دينار، فيما اكد عزمه بيان جميع شبهات الفساد في هيئة استثمار بغداد.
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