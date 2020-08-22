الكاظمي يتهم جماعات خارجة عن القانون بترهيب أهالي البصرة

اتهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جماعات خارجة عن القانون بترهيب أهالي محافظة البصرة.



وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وجودنا في البصرة لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها".

وأكد أن "السلاح المنفلت والمشاكل العشائرية غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك عمل استباقي"، وتابع: "فالتجاوز وخرق القانون والجريمة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل عابر".

Advertisements

ولفت البيان إلى أنه "علينا استعادة ثقة العراقيين بالأجهزة الأمنية"، مشددا على ضرورة تجاوز "الإخفاقات التي حدثت"، وأن عمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا "لا نقبل التهاون إزاءه".

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي برفقة وفد أمني رفيع، مساء السبت، إلى محافظة البصرة لبحث التداعيات الأمنية التي شهدتها المحافظة، جراء عمليات اغتيال النشطاء.

وكان الكاظمي وصل السبت إلى العاصمة بغداد، قادماً من واشنطن بعد انتهاء زيارة معلنة إلى الولايات المتحدة استغرقت 4 أيام، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.