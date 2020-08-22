وفد دول غرب أفريقيا يلتقي رئيس مالي المخلوع

التقى وفد مجموعة دول غرب أفريقيا، مساء السبت، رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا الذي أطاح به انقلاب عسكري الثلاثاء، وذلك بعدما وصل في وقت سابق إلى باماكو.



وقال رئيس الوفد الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان: التقينا الرئيس كيتا، الأمور على ما يرام، المحادثات تتم في شكل جيد"، وسمح فقط لثلاثة من أعضاء الوفد بلقاء كيتا في مكان بقي سريا.

ووصل وفد دول غرب أفريقيا "إيكواس"، السبت، إلى باماكو وأجرى لقاء قصيرا مع القادة العسكريين الذين يديرون البلاد بعد إطاحتهم بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

واستقبل الوفد، الذي أرسلته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، في وزارة الدفاع أعضاء "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" وبينهم رجل البلاد القوي الجديد الكولونيل أسيمي جويتا.

ويحتجز العسكريون منذ الثلاثاء الماضي 15 مسؤولا مدنيا وعسكريا، بينهم رئيس البرلمان موسى تمبينيه، ورئيس أركان الجيش الجنرال عبد الله كوليبالي.

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وقال مصدر قريب من العسكريين إن كيتا نُقل سرا من كاتي إلى باماكو السبت.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد صباح الأحد سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (فرنسا، الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا والصين).

وطالبت دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا خلال قمة استثنائية الخميس بـ"إعادة" الرئيس كيتا إلى منصبه، وقررت إرسال وفد إلى باماكو من أجل تحقيق "العودة الفورية للنظام الدستوري".

وانتخب الرئيس كيتا عام 2013، ثم أعيد انتخابه في 2018، وواجه طوال الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة في الشوارع بدعوة من تحالف واسع للمعارضة.

رغم إدانته من طرف المجتمع الدولي، لم يلق الانقلاب معارضة تذكر في باماكو، إذ استأنف سكان مالي نشاطاتهم غداة الانقلاب، وواصل التلفزيون العام (أو إر تي إم) بثّ برامجه.