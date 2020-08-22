ترامب يتهم "الدولة العميقة" بتأخير لقاح كورونا

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت أعضاء من "الدولة العميقة" في إدارة الغذاء والدواء (اف.دي.إيه)، دون تقديم دليل، بالعمل على إبطاء اختبارات لقاحات كوفيد-19 وتأخيرها.



وكتب ترامب على "تويتر" أن الدولة العميقة أو "أيا من كان" في إدارة الغذاء والدواء يجعلون من الصعب للغاية على الشركات المصنعة للأدوية تسجيل الناس الذين يخضعون للتجارب السريرية لاختبار اللقاح والعلاجات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي التصريح بعدما نقلت رويترز بشكل حصري الخميس عن مسؤول كبير في إدارة الغذاء والدواء قوله :إنه سيستقيل من منصبه إذا صرحت الإدارة الأمريكية باستخدام لقاح قبل أن يثبت أنه آمن وفعال".

وكتب ترامب مشيرا في تغريدته إلى "ستيفن هان" مفوض إدارة الغذاء والدواء "من الواضح أنهم يأملون تأجيل الإجابة إلى ما بعد الثالث من نوفمبر، يجب التركيز الآن على السرعة وإنقاذ الأرواح".

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من جهتها، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن هذا "تصريح خطير" والرئيس "تجاوز الحد" باتهامه لإدارة الغذاء والدواء بممارسة لعبة سياسية.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من إدارة الغذاء والدواء.

وتقوم شركات الأدوية بالتنسيق مع إدارة الغذاء والدواء والمعاهد الوطنية الصحية بتكثيف الإنتاج أثناء الاختبار من أجل إنتاج لقاح بأسرع وقت ممكن لمرض كوفيد-19 الذي أودى بحياة ما يقرب من 800 ألف شخص في أنحاء العالم.

وعادة ما يلجأ ترامب إلى "تويتر" لانتقاد الوكالات الاتحادية، وأحيانا ما يتهمها بأنها تقع تحت سيطرة "الدولة العميقة" في إشارة واضحة إلى الموظفين الذين يخدمون منذ فترة طويلة والذين يرى ترامب أنهم مصممون على تقويض برنامجه.

وتزيد تغريدته هذه من الضغط على إدارة الغذاء والدواء بعد أن قال بيتر ماركس، مدير مركزها للتقييم والأبحاث البيولوجية، الأسبوع الماضي خلال مؤتمر عبر الهاتف جمعه بمسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين لشركات أدوية وأكاديميين إنه سيستقيل إذا أقرت الوكالة استخدام لقاح لم تثبت فعاليته.