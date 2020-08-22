معهد أمريكي: دول الخليج طوق نجاة للعراق

قال "معهد بروكينجز" الأمريكي إن التقارب وتعزيز العلاقات مع دول الخليج مدخل العراق الوحيد لمعالجة أزماته السياسية والاقتصادية.



وأشار تقرير للممعهد الأمريكي إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يجب أن ينضم إلى المحور الخليجي الأمريكي.

ولفت إلى أن الكاظمي يدرك أهمية معالجة هذه القضايا، وهنا قال التقرير إن العراق يمكن أن يتجاوز أزمة الكهرباء على سبيل المثال، عبر ربط شبكات الكهرباء لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي المبادرة التي رحب بها العراقيون سابقا.

وشدد التقرير على ضرورة ألا تكون استثمارات دول الخليج موجهة بالاعتماد على فكرة أن الكاظمي باقي في السلطة، وهو خيار جربته واشنطن في السابق مع حكومة حيدر العبادي، حيث لم ينظر إليه بشكل إيجابي في الخليج.

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واعتبر معهد بروكينجز أن "الطريق المهم الوحيد الذي يقود إلى التعافي، قد يكون من خلال علاقات أوثق مع دول الخليج العربي.

وأشار إلى أن "دول الخليج لم تستثمر حتى الآن بشكل مهم في موارد العراق، فيما كافح شركاؤهم الأمريكيون والأوروبيون كافحوا من أجل تمهيد الطرق أمام الاستثمارات والدعم الخليجي من أجل العراق، فيما يحاولون جلب الاستقرار للعراق خلال الحرب على داعش خلال السنوات الأخيرة".

وذكر تقرير المعهد أنه "من خلال دعم الولايات المتحدة وقيادتها بإمكان العراق أن يعيد اندماجه في العالم العربي وإعادة إحياء علاقته بالخليج على أساس المصالح المشتركة للمساهمة في تنشيط اقتصاده وتقليل اعتماده على إيران".

وخلص التقرير إلى ضرورة وضع الولايات المتحدة "مبادئ إرشادية" كإطار عمل لـ"المحور الخليجي-الأمريكي" في بغداد، لتشكيل ائتلاف سياسي مؤيد للخليج في بغداد نفسها، بالإضافة إلى طرح مبادرات دبلوماسية ومالية تساعد صناع القرار على تخطي الانقسامات.