وفد دول غرب أفريقيا يلتقي رئيس مالي المخلوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

الخليج 365

التقى وفد مجموعة دول غرب أفريقيا، مساء اليوم السبت، رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به انقلاب عسكري، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعدما وصل في وقت سابق إلى باماكو، وفق ما أفاد رئيس الوفد الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان.

وقال جوناثان:“التقينا الرئيس كيتا، الأمور على ما يرام، والمحادثات تتم بشكل جيد“، وسمح فقط لثلاثة من أعضاء الوفد بلقاء كيتا في مكان بقي سريًا.