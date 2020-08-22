وزير الدفاع الإيراني في موسكو

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"الخليج 365" من لندن: وصل وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، على رأس وفد دفاعي وعسكري إلى موسكو مساء اليوم السبت، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي.

وإلى جانب اللقاء مع نظيره الروسي سيرغي شويغو وعدد آخر من كبار المسؤولين، سيحضر العميد أمير حاتمي المؤتمر العسكري - الفني الدولي السادس لروسيا ومعرض "أرميا (الجيش) 2020".

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية بأنه من أهم أهداف زيارة وزير الدفاع إلى موسكو هو تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية.

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وأعلن السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، أن المشاورات العسكرية مستمرة إلى جانب المشاورات بين إيران وروسيا حول الاتفاق النووي خلال فترة تفشي كورونا.

وقال السفير الايراني إن روسيا صوتت ضد القرار الأخير الذي اقترحته الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة على إيران لأنها تعارض الإجراءات غير القانونية والجهود الأميركية التي لا أساس لها ، بما في ذلك اعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن.

وقال جلالي ان التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وروسيا يكتسب زخماً كل يوم، وهناك فصل جديد من التعاون الفني والعسكري بين إيران وروسيا في طريقه.

