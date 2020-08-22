شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحصل عضو مجلس الشيوخ المعين على نفس حقوق المنتخب ؟ القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ضوابط التعيين في عضوية مجلس الشيوخ، حيث نصت المادة (28) علي أن يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

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3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة. (تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب) فيما نصت المادة (29) علي أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت نتيجة الجولة الأولي لانتخابات مجلس الشيوخ التي أجريت يومي 11 و12 أغسطس، بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تتضمن 100 مقعد موزعة علي 4 دوائر علي مستوي الجمهورية، وفوز 74 مرشحا علي المقاعد الفردية، وإجراء جولة الإعادة في شهر سبتمبر علي 26 مقعد فردي.