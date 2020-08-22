محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء اليوم السبت، نقلاً عن متحدث باسم قوات التحالف بقيادة السعودية، تركي المالكي، أن قوات التحالف اعترضت اليوم، ودمرت طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون باليمن باتجاه جنوب المملكة.
ونقلت الوكالة عن المتحدث تركي المالكي، قوله إن الصاروخ كان يستهدف مدينة جازان بجنوب السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يدمر طائرة مسيرة وصاروخًا باليستيًا أطلقهما الحوثيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.