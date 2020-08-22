أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بين أبناء الجالية الفلسطينية في مختلف دول العالم بفيروس كورونا إلى 229 حالة بعد تسجيل حالةوفاة جديدة.
حالة.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية اليوم السبت، أنه لم تسجل إصابات جديدة لتبقى 5002 إصابة وحالات التعافي 1851
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين: 5002 إصابة بكورونا بين أبنائنا بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.