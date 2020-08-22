فلسطين: 5002 إصابة بكورونا بين أبنائنا بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بين أبناء الجالية الفلسطينية في مختلف دول العالم بفيروس كورونا إلى 229 حالة بعد تسجيل حالة

وفاة جديدة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية اليوم السبت، أنه لم تسجل إصابات جديدة لتبقى 5002 إصابة وحالات التعافي 1851

حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.