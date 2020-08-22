بريطانيا تُسجل أعلى إصابات بكورونا منذ شهرين

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 1288 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في حصيلة إصابات هي الأعلى منذ أكثر من شهرين.
وتمثل البيانات الأخيرة ارتفاعا في حالات الوفاة والإصابة اليومية عن اليوم السابق، حين سُجلت 1033 إصابة وحالتا وفاة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا تليجراف"
وبلغ بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بالفيروس في المملكة المتحدة 324 ألفا و601 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفياتالمسجلة 41 ألفا و423 حالة.
وتأتي تلك الزيادة مع توسع الحكومة البريطانية في إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس من أجل تسهيل احتواء انتشاره وتخفيف القيود التي أعاقت الحركة الاقتصادية.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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