حرائق كاليفورنيا الأمريكية تُجبر الآلاف على مغادرة منازلهم

استمر بعض أكبر الحرائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم السبت، ما أجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم، في وقت حذرت هيئة الأرصاد الجوية من توسعها نتيجة

الصواعق.

وضربت آلاف الصواعق كاليفورنيا في الأيام الماضية، ما أدى إلى اندلاع حرائق خلفت دخانا كثيفا غطى المنطقة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن السهول الكبرى تغطيها سحابة دخان واسعة بسبب حرائق الغابات المستمرة الممتدة من جبال روكي إلى الساحل الغربي".

وأضافت: "مع الجفاف الحاد يمكن أي تؤدي العواصف الرعدية الجافة إلى حرائق إضافية هذا الأسبوع".