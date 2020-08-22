سوريا تُسجل 70 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السورية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 85 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة، إضافة إلى 70 إصابة جديدة.



وقالت الوزارة إن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى ٢١٤٣ إصابة، وتماثلت 15 حالة للشفاء وهو ما يرفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 490 حالة.

وحسب توزع الإصابات الذي أعلنته الوزارة فإن معظم الإصابات ما زالت تتركز في دمشق، التي تم تسجيل 20 إصابة فيها اليوم، بينما تم تسجيل 15 إصابة في اللاذقية، و14 في حلب، و6 إصابات في كل من حمص، وحماة، ودرعا، و3 إصابات في طرطوس.

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أما حالتا الوفاة فتم تسجيلهما في كل من حلب، ودمشق، وتم تسجيل أعلى حالات الشفاء في دمشق بواقع 9 حالات شفاء فيها من أصل الحالات الـ15 المعلن عنها.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.