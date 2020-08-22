رئيس وزراء الجزائر: الثقافة لبنة مُهمة في الإنعاش الاقتصادي



أكد عبدالعزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم السبت، أهمية رعاية الثقافة باعتبارها لبنة مهمة في الإنعاش الاقتصادي.

وقال جراد عبر صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إن "الثقافة لبنة مهمة في الإنعاش الاقتصادي.. يتوجب علينا رعايتها وحماية مكوناتها

وكذلك رموز الثقافة الجزائرية، لكن الواقع يملي علينا ضرورة التعجيل بوضع الثقافة في السياق الاقتصادي".

وأضاف: "أن الثقافة محرك يساهم في الإنعاش الاقتصادي للبلاد ولأهل الثقافة".

