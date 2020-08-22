كولومبيا: مقتل 17 شخصاً في 3 هجمات بين تجار مخدرات وعصابات مسلحة

أفاد مسئولون ووسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن ثلاث هجمات وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلفت 17 قتيلاً على الأقل في مناطق بكولومبيا، تشهد صراعاً بين تجار مخدرات وعصابات ومنشقين عن مقاتلي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)كان قد جرى تسريحهم.
ووقعت هجمات منفصلة، أسفرت عن مقتل ستة في كل من إقليمى نارينو وكاوكا، بينما وردت تقارير عن مقتل خمسة آخرين في إقليم أراوكا.
وقال الجنرال نايرو مارتينيز قائد
ويُغذي تهريب المخدرات منذ عقود الصراع الداخلي في كولومبيا، الذى أودى بحياة ما يزيد على 260 ألف شخص إضافة إلى تشريد الملايين.
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