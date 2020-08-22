كتبت أسماء لمنور في السبت 22 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 10 ثواني العقيد الركن تركي المالكي أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” وصاروخ بالستي أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية. كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة جازان.

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كانت هذه تفاصيل خبر قوات التحالف بقيادة السعودية تدمر طائرة مسيّرة وصاروخاً باليستياً أطلقهما الحوثيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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