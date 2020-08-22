كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استطلاع جديد للرأي يرصد انهيارا بشعبية الرئيس التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته إحدى الشركات التركية انهيار شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث بلغت نسبة الرافضين لترشحه لولاية رئاسية جديدة 45.1%، فيما استقرت نسبة المؤيدين عند 40%.

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وبحسب الموقع الإخباري التركي "بولد ميديا"، الجمعة، فقد أجرت الاستطلاع شركة "أوبتمار" للدراسات واستطلاعات الرأي، خلال الفترة من 10 إلى12 أغسطس/آب الجاري، بمشاركة ألفين و121 شخصا من 26 ولاية مختلفة.

وردًا على سؤال "هل ستصوتون للرئيس رجب طيب أردوغان إذا أجريت انتخابات اليوم"، قال 40.1% من المشاركين "نعم"، فيما قال 45.1% "لن نصوت"، فيما بلغت نسبة المترددين 14.8%.