كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سياسي ليبي: اتفاقية وقف إطلاق النار من ثمار مبادرة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن اتفاقية وقف إطلاق النار الذي أصدرها المجلس من ثمار مباردة القاهرة وتنطلق من ثوابتها المهمة، حيث أن المباردة المصرية قوبلت بالتأييد من الداخل والخارج الليبي.

وأضاف "صافي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن اتفاقية الحل السلمي هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة في ليبيا، ويكشف حسن النية، بينما الأيام المقبلة كفيلة بتبيان تلك الاتفاقية ومعرفة ما سيكون.

وأثنى مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، على جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدفع بالحل السياسي، لافتًا إلى أنه على البعثة الأممية في ليبيا أن تضطلع بمسؤولياتها لتنفيذ تلك المبادرة.

وعن رد فعل الدوحة وأنقرة، أوضح أنه "لا مباركة من قِبل تركيا وقطر الذين ينتهكون السيادة الليبية"، متابعًا: "لم نتلق أي بيان رسمي من قبل تلك الحكومتين فيما يخص اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا".

كان قد نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

Advertisements

ورحبت الرئاسة التركية بإعلان البرلمان الليبى وحكومة الوفاق، وقف إطلاق النار فى كل الأراضى الليبية.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة، وقف إطلاق نار في كل الأراضى الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".

وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

