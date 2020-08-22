كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "إيكونوميست": الإمارات لم تعد قوة إقليمية فحسب بل باتت قوة عالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، اليوم السبت، بنشر مقال تشيد به في دولة الأمارات العربية المتحدة، مؤكدة أنها لم تعد قوة إقليمية فحسب بل باتت قوة عالمية بفضل ما تمتلكه من "قوة ناعمة" مكنته من التأثير سياسيا في الولايات المتحدة وأوروبا وأصبحت شريكا دوليا موثوقا به.

وأشاد المقال بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورؤيته الاستراتيجية عبر إرساء السلام في المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والدفع نحو الاستقرار، وفقًا لما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

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كما أشادت بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورؤيته الإستراتيجية عبر إرساء السلام في المنطقة ومواجهة التنظيمات الإرهابية والدفع نحو الاستقرار.