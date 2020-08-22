نفذت وحدات البحرية الملكية، في إطار الدوريات التي تقوم بها على سواحل المملكة بالبحر الأبيض المتوسط، خلال اليومين الماضيين مجموعة من عمليات المطاردة التي همت زوارق سريعة تستعمل في نشاط تهريب المخدرات.
وأكد مصدر عسكري، أن هذه العمليات قد أسفرت عن ضبط أكثر من 3500 كيلوغرام من مخدر الشيرا.
وأضاف المصدر ذاته بان الشحنة المذكورة تم تسليمها بالإضافة إلى الوسائل اللوجستية المحجوزة، والأشخاص المعتقلين إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الملكية تعتقل مهربين وتضبط أكثر من 3.5 طن من الشيرا بعرض البحر الأبيض المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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