تدوينة “تحدد” مستقبل نجم “الأسود” مع النصر السعودي

تضاربت الأخبار بخصوص استمرار مهاجم المنتخب الوطني نور الدين امرابط مع فريقه النصر السعودي حتى نهاية منافسات الموسم الجاري.

وارتبط اسم امرابط بـ “الرحيل” عن فريقه السعودي في ظل انتشار أخبار تفيد عدم استمراره مع النصر حتى نهاية دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي لنادي النصر، وفق إفادة صحيفة “المواطن” السعودية، أن ما يروج بخصوص رحيل امرابط مجرد إشاعة، وتابع قائلا “رجعت حليمة لعادتها القديمة .. يطلق الإشاعة .. من لا تهمه مصلحة النصر .. ويتداولها البعض.!! جميع اللاعبين باقون إلى نهاية الموسم ولن يلتفت فيتوريا لآرائنا.. بدل أن نتحدث عن ذلك ونهبط من عزيمة نجومنا…أدعموهم .. والعكس صحيح”.